متهم بذبح قطة في إسنا: "عايز أجيب مشاهدات"

القاهرة - مصراوي:

أدلى عامل باعترافات حول اتهامه بالاعتداء على قطة في مقطع فيديو متداول انتهى به خلف قضبان قسم شرطة إسنا بالأقصر.

وحدة الرصد بوزارة الداخلية تابعت فيديو متداول يظهر خلاله المتهم في أثناء اعتدائه على قطة بسلاح أبيض، وأمكن ضبطه بالتنسيق مع أمن الأقصر وبحوزته هاتف محمول يحتوي على الفيديو.

المتهم اعترف بتصوير مقطع الفيديو بمسكنه، ونشره على صفحته الشخصية؛ لزيادة المشاهدات على حسابه وتحقيق أرباح مالية وبإرشاده ضبطا الشرطة السلاح الأبيض المستخدم.