النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون



كتب - أحمد أبو النجا:

أجرت النيابة العامة في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، تفتيشًا دوريًا على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث كُلف فريق من أعضاء النيابة العامة بزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون" للمرة الثانية في يوم الثلاثاء 22 أبريل الماضي.

تم خلال التفتيش زيارة عنابر النزلاء، حيث تم التأكد من نظافتها وجاهزيتها لتناسب الأعداد الموجودة، كما تم التأكد من خلوها من أي انتهاكات لخصوصياتهم. كما استمع الفريق إلى تقييم النزلاء لأوضاعهم المعيشية، حيث أقروا بالتمتع بكامل حقوقهم القانونية والدستورية دون أي شكاوى.

كما شملت الزيارة المركز الطبي التابع للمركز، بما في ذلك وحدة الغسيل الكلوي، حيث تأكد الفريق من التزام النزلاء بالحصول على الرعاية الصحية اللازمة. كما تم تفقد الصيدلية، عيادة الأسنان، أماكن التريض، وغرف الزيارة، بالإضافة إلى مصانع الأثاث الخشبي والمعدني، والمعرض، ومرافق التعليم الفني والتأهيل، المكتبة، فصول محو الأمية، الملاعب الرياضية، وغرف الهوايات. كما تمت زيارة مزارع الإنتاج الداجني والحيواني.

وفي ختام الزيارة، قام الفريق بتفقد أماكن إعداد الطعام، حيث تم التحقق من صلاحية الأغذية وتوافر الاشتراطات الصحية.

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في التفتيش على أقسام ومراكز الشرطة بشكل دوري، ومتابعتها المستمرة لمرافق الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار الدور الذي تقوم به لحماية الحقوق والحريات وضمان تنفيذ الأحكام الجنائية وفقًا للقانون والدستور، كما ستتولى متابعة أي شكاوى في هذا الشأن.