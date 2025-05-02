بعد انفصاله عن زوجته .. عامل يعذب طفلتيه ومنشور على الفيس يفضحه

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أحد الأشخاص وهو يعتدي بالضرب على نجلتيه بمحافظة الوادي الجديد، ما أثار حالة من الغضب والاستنكار.

وبعد الفحص، تمكنت الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة، وتبيّن أنه له معلومات جنائية سابقة. وبمواجهته، أقر باعتدائه على طفلتيه كما ورد في المنشور، موضحًا أن سبب ارتكابه الواقعة يعود لرفضه إقامة نجلتيه مع والدتهما بعد الانفصال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

