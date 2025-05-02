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"هاتف أجنبي" يقود مباحث القاهرة لكشف عصابة نشالين الطرق في مصر القديمة

04:23 م الجمعة 02 مايو 2025

ضبط عصابة

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كتب - رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات بلاغ تقدم به أجنبي لقسم شرطة مصر القديمة، أفاد فيه بتعرضه لسرقة هاتفه المحمول بأسلوب الخطف أثناء استقلاله سيارة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في تنفيذ الجريمة، والتي تبيّن أنها دون لوحات معدنية. واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف.

وأرشد المتهمان عن عميلهما "سيئ النية"، وهو عاطل له معلومات جنائية، وتم ضبطه وبحوزته عدد من الهواتف المحمولة المسروقة، من بينها الهاتف المبلغ عنه.

كما تم ضبط اثنين آخرين من أفراد التشكيل، وهما عاطلان كانا بحوزتهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، واعترفا بارتكابهما عددًا من السرقات باستخدام تلك الدراجة.

وباستدعاء الضحايا، تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، واتهموهم بارتكاب وقائع السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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