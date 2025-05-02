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انقلاب سيارة نقل أموال بعد نفق أطفيح.. والمباحث تتحرك

03:08 م الجمعة 02 مايو 2025

أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

شهد مركز أطفيح انقلاب سيارة نقل أموال جنوب الجيزة اليوم الجمعة.

تلقى مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة بعد نفق أطفيح.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب سيارة نقل أموال بعد النفق بنحو 4 كم، مما أسفر عن سقوط مصاب من طاقمها ونقله إلى المستشفى.

قوات الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا بمحيط السيارة واستدعت القائمين على الشركة لاتخاذ اللازم.

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انقلاب سيارة نقل أموال نفق أطفيح الجيزة
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