أبرزها ضبط 33 ألف مخالفة سرعة.. جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:



واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط المروري، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 44,455 مخالفة مرورية متنوعة.

تم ضبط 700 مخالفة لسير سيارات بدون ترخيص، و16 دراجة نارية مخالفة، إضافة إلى 33,844 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة.

كما تم رصد 566 مخالفة للتحدث في الهاتف أثناء القيادة، و13 مخالفة لمواقف عشوائية، إلى جانب 9 مخالفات لشروط التراخيص.

اتُخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف حملاتها المرورية لضبط الشارع وتحقيق السلامة العامة.