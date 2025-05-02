تحويلات مرورية شاملة بعد غلق محور التسعين الشمالي بالكامل لمدة 20 يومًا

كتب- علاء عمران:

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة تنفيذ تحويلات مرورية بالتزامن مع انطلاق أعمال تطوير ورفع كفاءة محور التسعين الشمالي، في المسافة من طريق السويس وحتى تقاطعه مع محور مصطفى خليل، ثم مع محور السادات، في الاتجاهين.

استلزمت الأعمال غلقًا كليًا لمحور التسعين الشمالي بمناطق التطوير بدءًا من الخميس 1 مايو 2025، ولمدة 20 يومًا، مع توجيه المركبات إلى مسارات بديلة لتقليل الزحام وتسيير الحركة.

وجاءت التحويلات على النحو التالي:

القادم من محور محمد نجيب باتجاه طريق السويس: يسلك المأوى الدوراني قبل كوبري محور السادات.

القادم من محور محمد نجيب باتجاه محور السادات: يسلك طريق الخدمة من الفتحة المستحدثة للخروج إلى محور النصر ثم الدوران والعودة إلى كوبري السادات.

القادم من محور النصر (ميدان جيبوتي) باتجاه التسعين الشمالي: يصعد كوبري تقاطع السادات، ثم يتجه يمينًا إلى شارع بعد "كايرو بيزنس" نحو طريق السويس.

القادم من طريق السويس إلى محور محمد نجيب: يسلك التحويلة المرورية من المأوى الدوراني قبل كوبري السادات.

القادم من طريق السويس إلى محور النصر: يسلك محور السادات ثم يعود من مأوى ميدان "ماونتن فيو" إلى كوبري السادات.

المتجه من محور التسعين الشمالي إلى طريق السويس: يسلك المأوى الدوراني قبل محطة وقود "IGC Gas"، ثم يعكس اتجاهه مؤقتًا عبر مسار ثنائي الاتجاه مفصول بحاجز "نيوچيرسي"، ثم يتجه يمينًا نحو السويس.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها كثّفت الخدمات المرورية بالموقع لتأمين الحركة، ونسّقت مع الشركات المنفذة لوضع إشارات إرشادية ومساعدات فنية لضمان سلامة المواطنين.