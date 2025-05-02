بلطجي يهين سيدة وأبنائها ويطعن زوجها وسط الشارع في الإسكندرية



كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله بلاغ يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام جاره بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإصابته بمحافظة الإسكندرية.

وتبين من الفحص أن الواقعة تعود إلى شهر يناير الماضي، حين اعتدى أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، على جاره باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه، على خلفية خلافات بين العائلتين بسبب الجيرة. وتم حينها اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما تبيّن أنه بتاريخ 11 أبريل الماضي، تقدمت زوجة المصاب ببلاغ جديد لقسم شرطة ثاني الرمل، اتهمت فيه نفس الشخص بتهديدها وإهانتها ومحاولة ترهيبها وأبنائها بسبب نفس الخلافات القديمة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، واتُخذت الإجراءات القانونية حياله.