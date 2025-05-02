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فيديو كارثي.. طفل يقود سيارة "ربع نقل" على طريق التجمع والأمن يضبطه

01:25 م الجمعة 02 مايو 2025

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كتب - رمضان يونس:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله طفل يقود سيارة "ربع نقل" بطريقة متهورة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، أثناء سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

وبعد الفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط السيارة ومالكها، حيث تبين أنه سائق مقيم بدائرة القسم ذاته. وبمواجهته، أقر بأنه سمح لنجله، البالغ من العمر 13 عامًا، بقيادة السيارة عقب انتهائه من العمل، وذلك بغرض تعليمه القيادة أثناء جلوسه إلى جواره.

اتُخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة ومالكها.

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