خناقة عمال المصنع تنتهي بقتيل.. الأمن يكشف ملابسات جريمة السلام

كتب- رمضان يونس:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط طرفي مشاجرة دامية نشبت داخل أحد المصانع في منطقة السلام أول، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى السلام أول يفيد بوصول شخص متوفى نتيجة إصابته بجروح متعددة، إثر تعرضه لهجوم من جانب ثلاثة أشخاص آخرين باستخدام أسلحة بيضاء داخل المصنع الذي يعمل فيه. كما أصيب شخص آخر من نفس الطرف بجروح خطيرة.

بإجراء التحريات والفحص، تبين أن الخلافات بين الطرفين كانت بسبب مشاكل في العمل داخل المصنع ذاته، وتطورت إلى مشاجرة عنيفة، استخدم خلالها الطرف الثاني أسلحة بيضاء لمهاجمة الطرف الأول، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الآخر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني أسلحة بيضاء كان قد استخدمها في الاعتداء. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.