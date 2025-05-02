سيدة تستنجد بالشرطة بعد لحظات رعب داخل سيارة نقل ذكي بقصر النيل



كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن في القاهرة قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، بعد اتهامه بالتحرش بسيدة أثناء توصيلها في منطقة قصر النيل.

وكانت سيدة تقيم في محافظة الجيزة قد توجهت إلى قسم شرطة قصر النيل، وقدّمت بلاغًا ضد سائق يعمل على إحدى سيارات التطبيقات الذكية، تتهمه فيه بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة في نطاق دائرة القسم.

وبعد جمع المعلومات وتكثيف التحريات، تم تحديد هوية السائق، وهو مقيم في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وجرى ضبطه والسيارة المستخدمة. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.