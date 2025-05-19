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قرار قضائي جديد بشأن رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"

08:48 م الإثنين 19 مايو 2025

تعبيرية

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كتب- أحمد عادل:

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 16 يوليو المقبل، كأولى جلسات المعارضة الاستئنافية لرجل الأعمال "رمضان حسني" على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بالاستيلاء على شيك من لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة".

وقال مصطفي مجدي، دفاع رجل الأعمال، إنه تم إخلاء سبيل موكله بعد القبض عليه منذ عدة أيام، بعد تقديم المعارضة على الحكم الصادر.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة بالتجمع، أصدرت حكمًا بمعاقبة رجل الأعمال "رمضان حسني" بالحبس 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدنى مبلغ قدرة 10 آلاف جنيه، في واقعة اتهامه بالاستيلاء على شيك بمبلغ مالي 13 مليون جنيه، من لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة".

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