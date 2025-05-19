"بلاغ سرقة القرن".. نوال الدجوي تقلب موازين القضية

كتب - محمد شعبان:

لا صوت يعلو فوق "بلاغ سرقة القرن" -إن جاز التعبير- حول تحرير نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب محضرًا بقسم الشرطة بشأن سرقة محتويات خزائنها بفيلا داخل كمبوند بمدينة السادس من أكتوبر.

رائدة التعليم الخاص في مصر قالت إن الواقعة ليست حديثة، وتعود إلى شهور إلا أنها لم تحرر حينها أي بلاغ مكتفية باكتشافها تغيير الرقم السري للخزينة الحديدية.

سيدة الأعمال المعروفة أقرت بوجود خلافات بينها وبين بعض أفراد العائلة -خاصة حفيدها- واتهامه في محاضر سابقة بسبب أموال مالية، لافتة إلى تفاقم الخلافات بعد رحيل ابنتها نافية أن المبالغ ملكها بمفردها "دي فلوس العيلة.. فلوس ميراث".

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة وجه فريق البحث بتكثيف التحريات وفحص علاقة ناول الدجوي بأفراد عائلتها للوقوف على طبيعتها والتأكد من سرقة المبالغ من عدمه.

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