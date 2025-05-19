ابتزاز وتهديد بصور وأرقام.. قصة جديدة لمنصات "القروض" الإلكترونية بالجيزة

كتب ـ رمضان يونس:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العمرانية بالجيزة، تجديد حبس 5 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهم بالنصب الإلكتروني على المواطنين والابتزاز، من خلال تطبيق "القروض" على إحدى المنصات الإلكترونية.

وكانت إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية، قد ألقت القبض على 5 من مسؤولي تطبيق "القروض الإلكترونية"، عقب تلقي بلاغ من أحد المواطنين، أفاد فيه بقيام أحد مسؤولي التطبيق بإرسال مبلغ 715 جنيهًا من محفظة إلكترونية إلى هاتفه، ثم إرسال رسائل نصية إلى أحد أقاربه تتضمن عبارات تهديد وإساءة وتشويه للسمعة، لإجباره على دفع 1500 جنيه كرسوم قرض مستحقة عليه.

ويعتمد تطبيق "القروض الإلكترونية" على منح قروض لمشتركيه، ويتم تحميله عبر "جوجل بلاي" لأجهزة الأندرويد فقط. وعند تشغيل التطبيق، يُطلب من المستخدم الموافقة على مجموعة من الأذونات، تشمل: صلاحية الوصول إلى كاميرا الهاتف، الموقع الجغرافي، الرسائل القصيرة (SMS)، المعلومات الشخصية، نوع الجهاز، التطبيقات المثبتة، وجهات الاتصال المسجلة. وفي حال عدم الموافقة على هذه الأذونات، لا يعمل التطبيق.

وعند الموافقة والدخول على التطبيق لطلب مبلغ مالي كقرض، يُطلب من المستخدم إرسال صورة وجهي بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية آنية باستخدام كاميرا الهاتف، ويكون الحد الأقصى لفترة السداد 7 أيام فقط. وفي حال عدم السداد، يتم تهديد طالب القرض بنشر معلوماته وصوره، مع عبارات مسيئة، إلى جهات الاتصال الخاصة به.