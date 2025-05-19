التحقيق في بلاغ شيكابالا ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر نيابة الجيزة الكلية، التحقيق في البلاغ المقدم من محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق نادي الزمالك، ضد مرتضى منصور، رئيس النادي الأسبق، والذي يتهمه فيه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان اللاعب قد تقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، يفيد بتعرضه للإساءة من قِبَل مرتضى منصور من خلال تصريحات مصورة تم تداولها عبر منصات إلكترونية، تضمنت عبارات سب وقذف تمس سمعته وشرفه، وفق ما ورد في نص المحضر.

وأمرت النيابة باستعجال التحريات حول الواقعة، تمهيدًا لاستدعاء الأطراف وسماع أقوالهم في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.