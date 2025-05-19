حكم نهائي من "النقض" بشأن أحد المتهمين بقتل شخص بطلقات نارية في دمنهور

كتب - أحمد عادل:

أسدلت محكمة النقض الستار على قضية مقتل شخص على يد آخرين بعدة طلقات نارية في مدينة دمنهور، حيث أيدت حكم السجن المؤبد الصادر بحق المتهم "سعد ع."، ليصبح حكمًا نهائيًا وباتًا.

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات دمنهور المتهم "سعد ع." بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه وآخرين بقتل المجني عليه "خليل إبراهيم" باستخدام أعيرة نارية، بسبب خلافات سابقة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأربعة قتلوا المجني عليه "خليل إبراهيم" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين "مسدسين"، وتربصوا به في المكان الذي أيقنوا تواجده فيه مسبقًا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تتبعوه، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول أعيرة نارية صوبه، ثم تبعه المتهم الثاني بإطلاق أعيرة أخرى استقرت في أماكن متفرقة من جسده، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا الإصابات الواردة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن ذلك تم أثناء تواجد المتهمين الثالث والرابع رفقتهما بمسرح الجريمة، لدعمهما ومؤازرتهما، وللمساعدة في الفرار من مكان الواقعة، على النحو المبين.