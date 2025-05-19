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سقوط عصابة تزييف العملات المالية في القاهرة

11:54 ص الإثنين 19 مايو 2025

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

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كتب – علاء عمران:
تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط تشكيل عصابي مكوَّن من عنصرين إجراميين، تخصصا في تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على عملائهما.

أكدت التحريات الدقيقة تورط المتهمين في نشاط إجرامي ممنهج، وبناءً على إذن النيابة، تم استهدافهم وضبطهم، إلى جانب القبض على عميلين آخرين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهم كميات من العملات المقلدة، محلية وأجنبية، بالإضافة إلى أدوات التزييف المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية الاقتصاد الوطني وملاحقة مرتكبي الجرائم المالية المنظمة.

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أجهزة البحث الجنائي مديرية أمن القاهرة ضبط تشكيل عصابي وزارة الداخلية
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