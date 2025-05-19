مهندس يتهم ابنتي نور الشريف بالاستيلاء على "عربون أرض" ورفض رده

كتب - محمد شعبان:

حرر مساعد مهندس زراعي محضرا ضد ابنتي الفنان الراحل نور الشريف يتهمهما بالنصب والاستيلاء منه على مليون جنيه.

مقدم البلاغ ادعى اتفاقه مع ابنتي الشريف على شراء قطعة أرض ملكهمها بالهرم مقابل 32 مليون جنيه وسداده مليون جنيه كمقدم للشراء "عربون".

وحسب أقوال الشاكي، فوجئ بتراجع الاثنتين عن البيع مع رفضهما إعادة العربون ليقرر اللجوء للشرطة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله مأمور قسم شرطة الشيخ زايد إلى النيابة العامة للتحقيق.