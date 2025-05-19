قاصر تُنهي حياتها بطريقة مأساوية خوفًا من والدها في الهرم

كتب – محمد شعبان:

شهدت منطقة الهرم واقعة مأساوية، راحت ضحيتها فتاة قاصر أقدمت على إنهاء حياتها خوفًا من والدها.

تلقى مأمور القسم بلاغًا من نقطة شرطة تابعة لأحد المستشفيات، يُفيد بوصول جثة طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا، وذلك إثر الاشتباه في واقعة انتحار.

وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة أنهت حياتها بتناول جرعة زائدة من العقاقير الطبية، نتيجة مرورها بأزمة نفسية بعد أن علم والدها بعلاقتها العاطفية بأحد الشبان.

وتم إيداع الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.