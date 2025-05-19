بلاغ بسرقة فيلا نوال الدجوي.. والجاني ليس غريبًا

كتب – محمد شعبان:

اتهمت الدكتورة نوال الدجوي رئيسة جامعة خاصة أحد الأشخاص بسرقة مبالغ مالية طائلة من مسكنها بمدينة السادس من أكتوبر.

وأفادت نوال الدجوي في بلاغها المحرّر بقسم الشرطة، بأنها اكتشفت سرقة مبالغ مالية (بعملات محلية وأجنبية)، بالإضافة إلى كمية من المشغولات الذهبية من داخل الفيلا الخاصة بها.

وأكدت المُبلّغة أن الأموال المسروقة، والتي تُقدّر بملايين الجنيهات، تُعدّ إرثًا عائليًا سبق حصره قبل أكثر من عام ونصف.

وأشارت المعاينة الأولية إلى عدم وجود آثار كسر أو عنف في مداخل أو مخارج الفيلا، وهو ما يرجّح أن الجاني ليس غريبًا، ويملك دراية تفصيلية بمكان الواقعة.

من جانبه، شكّل اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الحادث وتحديد وضبط مرتكب الجريمة.

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