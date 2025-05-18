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اليوم.. محاكمة 9 متهمين في قضية فض اعتصام رابعة

03:00 ص الأحد 18 مايو 2025

قضية فض اعتصام رابعة

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كتب- صابر المحلاوي:
تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إجراءات إعادة محاكمة 9 متهمين ضمن القضية رقم 43150 لسنة 2015 بمدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بقضية "فض اعتصام رابعة".

وتشمل الاتهامات الموجهة للمتهمين تخطيط وتجهيز تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة (ميدان هشام بركات حاليًا)، بالإضافة إلى قطع الطرق، وتقييد حرية التنقل، وارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بحق المواطنين وأفراد الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.

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فض رابعة محاكمة متهمين
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