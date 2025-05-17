حكاية عروس بولاق قتلها زوجها بعد أيام من الزواج بسبب "العيال"

كتب- صابر المحلاوي:

لم تمر أيام قليلة على الزفاف، حتى تحولت الليالي الأولى إلى ساحة نزاع، وانتهى المشهد الأخير داخل مشرحة المستشفى. جثة لزوجة شابة تدعى "اسمه س."، وإلى جوارها محضر شرطة يحمل توقيع زوجها "صدام. م"، المتهم بقتلها.

في جلسة حملت الكثير من التفاصيل المؤلمة، قضت محكمة جنايات الجيزة – دائرة بولاق الدكرور – برئاسة المستشار حسام محمد جابر، بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات، بعد أن وجهت له النيابة تهمة ضرب أفضى إلى الموت، في الواقعة المقيدة برقم 6018 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور.

بحسب أوراق التحقيق، تزوج المتهم من المجني عليها في يناير الماضي، بعد انفصاله عن زوجته الأولى، لتبدأ خلافات سريعة بينهما حول رعاية الأبناء من الزيجة السابقة، وفي لحظة غضب، أقدم الزوج على ضرب زوجته بشكل مبرح داخل شقتهما، بحسب اعترافاته أمام النيابة.

"سمعنا صوت زعيق وبعدها صويت"، هكذا وصف الجيران ليلة الحادث، بينما أكدت النيابة في تقرير مناظرة الجثمان وجود كدمات وسحجات وتورمات متعددة، أبرزها بالوجه والعنق والكتفين والذراعين.

تقرير الصفة التشريحية أكد أن الوفاة نتجت عن كدمات شديدة ونزيف حاد على سطح المخ، تسبب في توقف المراكز الحيوية، وأشار التقرير بوضوح إلى "عنف جنائي حديث".

وبعد عرض نتائج التحقيقات على النيابة العامة، قررت إحالة المتهم للمحاكمة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، قبل أن تعدل المحكمة القيد والوصف إلى "ضرب أفضى إلى الموت"، وتقضي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.