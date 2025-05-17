السجن المؤبد والمشدد لثلاثة متهمين في قضية "خلية المرج الإرهابية"

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمقر محكمة بدر، بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات لآخر، والمشدد 3 سنوات لمتهم ثالث، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الإرهابية".

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنايات المرج، أن المتهمين انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتعدي على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، باستخدام العنف والإرهاب كوسيلة لتحقيق تلك الأهداف.

وأكدت النيابة العامة أن المتهمين من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم شاركوا في أعمال تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتخريب منشآت عامة وخاصة.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين الثالث والرابع تهمة حيازة مواد مفرقعة، عبارة عن مخاليط ألعاب نارية ومواد كيميائية منها "كلورات البوتاسيوم"، دون الحصول على تصريح قانوني، بغرض استخدامها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام وتهدد الوحدة الوطنية.