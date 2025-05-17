ضربة بوكس تنهي حياة "اسمه" في شهر العسل.. ماذا حدث؟

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة "دائرة بولاق الدكرور" برئاسة المستشار حسام محمد جابر؛ بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات في واقعة اتهامه بضرب زوجته الثانية حتى الموت بعد زواجهما بأيام.

ترأس هيئة الدائرة المستشار حسام محمد جابر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام فؤاد عطية وتامر سعد السيد يونس وسكرتارية أشرف صلاح.

وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 6018 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 1464 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "صدام. م"، تهمة قتل زوجته المجني عليها "اسمه س"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها على إثر خلاف متكرر بينهما وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بأن كال لها عدة ضربات فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدًا إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك في اليوم الخامس من فبراير 2025 بنطاق دائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة.

واستجوبت النيابة العامة "صدام" وأقر أنه تزوج المجني عليها "اسمه" في يناير2025 بعد انفصاله عن زوجته الأولى، وتناكفا سويا بعد زواجهما بأيام كون الزوجة أهملت في رعاية أطفاله على إثرها تعدى عليها ضربًا في الوجه والجسد، فارقت حياتها بعد 4 ليالٍ في المستشفي.

وثبت بمناظرة النيابة العامة جثمان المجني عليه الزوجة، وجود إصابة بعينها اليمنى وتورم بالناحية اليسرى للوجه و سحجات و تورم بالرقبة من الناحية اليسرى والكتف الأيسر و جرح و تورم بكل من رسغ اليد اليسرى والذراع الأيمن وتورم بالذراع اليسرى.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليها "اسمه س"، عبارة عن كدمات منتشرة بالوجه والعنق والصدر والكتفين هي إصابات راضية حيوية حديثة حدثت نتيجة المصادمة بجسم صلب راض أيّا كان نوعه وهي تشير لحدوث عنف جنائي تعدى بالضرب، وتعزى الوفاة إلى الإصابة بالرأس وما أحدثته من نزيف على سطح المخ مما أدى إلى توقف المراكز الحيوية بالمخ.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات والتي عاقبته بالسجن 5 سنوات، بعدما عدلت قيد ووصف الجريمة من قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى الموت.