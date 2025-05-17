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الجنايات تؤجل محاكمة 37 متهما في "خلية اللجان النوعية بالتجمع" لـ5 يوليو

07:38 م السبت 17 مايو 2025

أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، السبت، تأجيل محاكمة 37 متهماً في القضية رقم 38 لسنة 2023 جنايات أمن دولة المعروفة إعلاميا بخلية التجمع، لجلسة 5 يوليو للمرافعة.

ترأس الجلسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، محمود زيدان، محمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية، وهي "داعش"، في الفترة من 2013 حتى 19 مارس 2023، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ودعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة لتأثير أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما ذكر أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب من خلال جمع وتلقي وحيازة الأموال والمستندات والمقرات والأطعمة لتزويد الجماعة الإرهابية بالموارد اللازمة.

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خلايا اللجان النوعية
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