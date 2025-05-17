تأجيل محاكمة 11 متهما في "خلية داعش الهرم" لـ5 يوليو

كتب - صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت، محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش الهرم"، لجلسة 5 يوليو للمرافعة.

كشفت التحقيقات أنه خلال الفترة من عام 2021 وحتى 18 مايو 2024، أسّس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال تأسيس جماعة تتبنى أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة مع علمهم الكامل بأهدافها وأغراضها.

كما ثبت أن المتهم الأول، بالإضافة إلى المتهمين الثالث حتى السادس، والمتهم الحادي عشر، ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، من خلال توفير وإمداد الجماعة الإرهابية وأعضائها بإصدارات إلكترونية تتضمن ملفات تثقيفية وأمنية، ومعلومات وبيانات عن أهداف مزمع تنفيذ عمليات عدائية ضدها، وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وأشارت التحقيقات أيضًا إلى أن المتهمين الثالث، والخامس، والسادس، والحادي عشر أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية، حيث قاموا برصد محال لبيع المصوغات الذهبية في مناطق مدينة نصر والمرج بالقاهرة، والدقي بالجيزة، وشارع السنترال بالفيوم، كما قام المتهم السادس برصد كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس بقرية أبوعنان بمركز الأقصر، بالإضافة إلى أفراد الشرطة المكلفين بتأمينها.

وأوضحت التحقيقات أن جميع المتهمين تلقوا تدريبات على استخدام وصنع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، كما تعلموا وسائل تأمين الاتصالات الإلكترونية، وطرق اختراق خوادم تخزين البيانات عبر شبكة الإنترنت، بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية.

كما استخدم المتهمون شبكة الإنترنت للترويج لأفكار ومعتقدات تحث على ارتكاب أعمال إرهابية، وتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بنشاطهم، من خلال تطبيق "تلغرام"، لنشر أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي.