حاول الهروب من الغلط.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو "شرطي يسير عكس الاتجاه" بالمرج

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام فرد شرطة، يستقل سيارة نقل أموال برفقة قائدها، بالسير عكس الاتجاه في أحد شوارع منطقة المرج بالقاهرة، مع إساءة معاملته.

وبالفحص، تبين أن فرد الشرطة المشار إليه تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة المرج، يفيد بتضرره من قائد سيارة ملاكي، تعدى عليه بالسب يوم 13 من الشهر الجاري، أثناء وجوده معين خدمة لتأمين سيارة نقل أموال، برفقة قائدها، في أحد الشوارع التي يُسمح فيها بالسير في الاتجاهين.

وأشار الشرطي في بلاغه إلى أن الشخص المعتدي كان يعيق الحركة المرورية بسيارته، وحين قام هو وسائق سيارة نقل الأموال بمعاتبته، أقدم الأخير على تصوير مقطع الفيديو محل الواقعة ونشره لاحقًا على مواقع التواصل.

وأسفرت جهود التحريات عن تحديد هوية الشخص المذكور وضبطه، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب ونشر الفيديو عبر صفحته الخاصة، خوفًا من توقيع عقوبة مرورية عليه بسبب تعطيله لحركة المرور، نافيًا في الوقت نفسه تعرضه لأي إساءة من قِبَل الشرطي أو سائق السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.