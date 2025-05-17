قرار قضائي جديد بشأن استئناف البلوجر روكي أحمد في قضية الفيديوهات الخادشة

كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة تأجيل جلسة استئناف البلوجر روكي أحمد على حكم حبسها لمدة سنة مع وقف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، في قضية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، إلى جلسة 20 يوليو، لحضور المتهمة بشخصها.

وكشفت التحقيقات أن البلوجر روكي أحمد، وأثناء بث مباشر عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، تلفّظت بعبارات غير لائقة تجاه أحد المتابعين، كما ظهرت في الفيديو بملابس تكشف عن مفاتن جسدها، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة من تلك المقاطع.

وأسندت النيابة إليها اتهامات تتضمن نشر صور ومقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات وتلميحات وعبارات منافية للآداب العامة.