"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 41 كيلو مخدرات في دمياط وأسوان

كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريتَي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية مكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام.

مديرية أمن أسوان

أسفرت الحملة عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، تم خلالها ضبط أكثر من 7 كجم من الحشيش، و4 كجم من البانجو، إضافة إلى كميات من مخدري الأفيون والشابو، وذلك بحوزة 6 متهمين، لأحدهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط قطعتين سلاح ناري محلي الصنع بدون ترخيص، وتنفيذ 614 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

نجحت الحملة في ضبط 4 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها أكثر من 7 كجم من الحشيش، و13 كجم من البانجو، و10 كجم من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين.

كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري محلي الصنع غير مرخصة وعدد من الطلقات النارية، بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الردع العام وحماية أمن المواطنين.