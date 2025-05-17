لمدة 3 أيام.. غلق كلي لشارع 26 يوليو في اتجاه ميدان لبنان لتنفيذ أعمال المونوريل

كتب - علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تنفيذ تحويلات مرورية جديدة بمحيط شارع 26 يوليو، ضمن أعمال تنفيذ مشروع مونوريل "وادي النيل – 6 أكتوبر".

ويشمل القرار غلقًا كليًا لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان، وذلك لمدة 3 أيام، تبدأ من السبت 17 مايو 2025 وحتى صباح الإثنين 19 مايو 2025، خلال الفترة من الساعة 12 منتصف الليل حتى 6 صباحًا يوميًا.

الطرق البديلة والتحويلات:

المسار الأول: القادمون من كوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان يمكنهم الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا مرة أخرى إلى شارع وادي النيل، وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

المسار الثاني: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية، ومنه إلى شارع السودان وميدان لبنان.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة نشر الخدمات المرورية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المنفذة، مع وضع علامات إرشادية ومساعدات فنية بمحيط الأعمال، لضمان سلامة وأمن المواطنين. كما تناشد الإدارة قائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية لضمان تحقيق السيولة المرورية وتجنب الزحام.