أمن المنافذ يضبط 38 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب – علاء عمران:

نجحت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط عدد من القضايا والمخالفات خلال 24 ساعة، وذلك في إطار الحملات الأمنية المكثفة لضبط المخالفات بجميع المنافذ.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط قضية في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وضبط 2.591 مخالفة مرورية متنوعة، و36 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 191 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة جهودها المكثفة في مكافحة كافة صور الجريمة، خاصة جرائم التهريب، وتعزيز السيطرة الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، في إطار استراتيجيتها لحماية الأمن القومي المصري.