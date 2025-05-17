خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 39 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب – علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة، حملاتها المرورية المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط 39.766 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: 1.467 مخالفة سير بدون تراخيص، و14 دراجة نارية مخالفة، و29.243 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و11 مخالفة انتظار عشوائي، و527 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و13 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تكثيف الرقابة المرورية بكافة الطرق والمحاور، تحقيقًا للانضباط وتيسير حركة السير والحد من الحوادث.