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خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 12 طن دقيق بلدي مدعم

11:46 ص السبت 17 مايو 2025

ضبط دقيق بلدي مدعم - ارشيفية

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كتب – علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتصدي لمخالفات الأسواق.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، تم خلالها ضبط نحو 12 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو البيع بأعلى من السعر المقرر، وكذلك عدم الإعلان عن الأسعار.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التربّح غير المشروع من خلال التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم.

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