6 سيارات إطفاء تتصدى لنيران مصنع دهانات بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مصنع دهانات مائية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر دون خسائر في الأرواح اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من منشأة صناعية.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ6 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم، وتبين بالفحص اشتعال النيران داخل مصنع دهانات مائية تابع للشركة المصرية الألمانية مساحته 6 آلاف متر.

وحصر رجال الإطفاء الحريق داخل مبنى إداري على مساحة 400 متر "جمالون"، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح وتمام الإخماد مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.