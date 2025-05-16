إصابة فردي أمن سقطت عليهما بوابة حديدية بأكتوبر
06:01 م الجمعة 16 مايو 2025
كتب - محمد شعبان:
أصيب فردا أمن بجروح سقطت عليهما بوابة حديدية بالمنطقة الصناعية بأكتبور اليوم الجمعة.
مأمور قسم شرطة أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط بوابة حديدية داخل منشأة بالمنطقة الثالثة.
وتبين بالفحص سقوط بوابة حديدية بالقطعة 13 مما أسفر عن إصابة فردي أمن وهما: محمود إبراهيم 27 عاما بجروح قطعية بالوجه وزميله أحمد صبري 31 عاما باشتباه كسر بالحوض.
المصابان نقلا إلى المستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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