أسانسير ينهي حياة قاصر يمنية من الدور الـ12 بالمعادي

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث العاصمة كواليس مصرع فتاة يمنية إثر حادث أسانسير بالمعادي جنوب المحافظة، اليوم الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة داخل برج النور بكورنيش النيل تحديدا بجوار البنك الأهلي.

انتقل رجال المباحث إلى محل المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع فتاة يمنية تدعى أنيسة طلال 16 عاما سقط بها مصعد البرج من الدور الـ12 مما أسفر عن وفاتها في الحال.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.