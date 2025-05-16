فيديو على فيسبوك يفضح لص الهواتف بالإسكندرية

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرض نجله لسرقة هاتفه المحمول داخل أحد الأندية بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، وتم ضبطه. وبمواجهته، اعترف بسرقة الهاتف، وأرشد عن مكانه، حيث تم إعادة الهاتف المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.