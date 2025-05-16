ضبط 19 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها الموسعة لضبط الجرائم التموينية والرقابة على الأسواق.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط كميات ضخمة من الدقيق بلغت نحو 19 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، وذلك ضمن عدد من القضايا المرتبطة بالمخابز السياحية والحرة.

وجاءت تلك التحركات استمرارًا لمساعي الوزارة لحماية جمهور المستهلكين، والتصدي لمحاولات التربح غير المشروع والتلاعب بأسعار الخبز، سواء المدعم أو الحر، إلى جانب إلزام التجار بالإعلان عن الأسعار الرسمية ومنع البيع بأزيد من السعر المقرر.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة حملاتها المكثفة لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع أي محاولات لتهريب الدقيق أو التلاعب بمستلزمات الدعم.