رعب أمام مدرسة.. طالبان يروّعان الطالبات بصاعق كهربائي



كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بترويع عدد من الطالبات باستخدام صاعق كهربائي أمام إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم.

وبعد الفحص والتحريات، نجحت القوات في تحديد مرتكبي الواقعة، وتبيّن أنهما طالبان يقيمان بدائرة المركز، حيث عُثر بحوزة أحدهما على الصاعق الكهربائي المستخدم في الواقعة.

وبمواجهتهما، اعترفا بترويع الطالبات باستخدام الصاعق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيلا للنيابة العامة للتحقيق.