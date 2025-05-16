120 كيلو مخدرات وترسانة أسلحة.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في القليوبية

كتب - علاء عمران:

شنّت أجهزة الأمن بالقليوبية حملات أمنية مكثفة استهدفت العناصر الإجرامية من حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في نطاق مركز شرطة شبين القناطر.

وأسفرت الحملات عن ضبط 186 قضية، تورط فيها 296 متهمًا، عُثر بحوزتهم على أكثر من 119 كيلوجرامًا من المواد المخدرة، شملت: حشيش، هيروين، آيس، هيدرو، أفيون، فودو، إستروكس، شابو، وبودر.

كما ضُبطت 6 بنادق خرطوش، بندقية آلية، 2 طبنجة، 29 فرد محلي، 25 قطعة سلاح أبيض، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط العناصر الخطرة.