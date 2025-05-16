بعد قرار إيداعه في دار رعاية.. دفاع نجل محمد رمضان: سنطعن على قرار المحكمة

كتب – رمضان يونس:

قال أحمد الجندي، محامي نجل الفنان محمد رمضان، إنه سيطعن السبت القادم على قرار محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر، الذي نص على إيداع موكله في إحدى دور الرعاية، في واقعة اتهامه بالتعدي ضربًا على طفل داخل نادي "نيو جيزة" بأكتوبر.

وأضاف "الجندي"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن قرار إيداع نجل الفنان صدر "غيابيًا" من المحكمة،، ورفضت هيئة المحكمة إثبات حضور محامي الطفل.

وأشار الجندي إلى أنه التمس من هيئة المحكمة، خلال انعقاد الجلسة، تأجيلها أسبوعًا لحضور الطفل الذي أصيب بوعكة صحية مفاجئة قبل الجلسة بساعات، قائلًا: "الولد عنده 10 سنين، منهار نفسيًا، وتعبان، وجاله نزلة معوية من الضغط النفسي قبل المحاكمة".

وتابع الجندي: "تعهدنا أمام المحكمة بإحضار الطفل في الجلسة المقبلة، لكنها رفضت كل الطلبات وأصدرت الحكم الغيابي بإيداعه في دار الرعاية".

وأوضح أن الحكم سيتم الطعن عليه، مشيرًا إلى أن ما زاد من حدة الموقف هو شهرة والده، قائلًا: "المشكلة بدأت بسبب تنمر من الطفل المعتدى عليه.

وكانت محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر، قد قررت إيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية دون تحديد مدة، في واقعة التعدي على زميله داخل نادي نيو جيزة، بحسب ما أكده أحمد مختار، محامي الطفل المجني عليه.

وشهدت الجلسة تغيب الفنان محمد رمضان ونجله، بينما حضرت والدة الطفل المعتدى عليه أولى جلسات المحاكمة.

وكان الدفاع قد أفاد بأن نجل الفنان تعرض لوعكة صحية بعد علمه بموعد الجلسة، مطالبًا بتأجيلها بسبب حالته الصحية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به والدة طفل، اتهمت فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على ابنها، تلميذ الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الدولية بالشيخ زايد، أثناء وجودهما في أحد الأندية.