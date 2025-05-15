عصابة الكمامات تهاجم معرض سيارات بالزجاجات الفارغة من أعلى كوبري عرابي

كتب - محمد شعبان:

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لتحديد وضبط مرتكبي واقعة رشق معرض سيارات بزجاجات فارغة من أعلى كوبري أحمد عرابي.

مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر توقف سيارة ملاكي -بدون لوحات معدنية- أعلى الكوبري ونزول 3 شباب يرتدون كمامات ويحمل أحدهم كيسا بلاستسكيا بداخله زجاجات فارغة.

بعد لحظات، صعد أحد الثلاثة السور الحديدي الجانبي وبدأ في إلقاء الزجاجات على معرض سيارات معروف وانصرفوا بعدها.