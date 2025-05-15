عصابة الكمامات تهاجم معرض سيارات بالزجاجات الفارغة من أعلى كوبري عرابي
10:46 م الخميس 15 مايو 2025
كتب - محمد شعبان:
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لتحديد وضبط مرتكبي واقعة رشق معرض سيارات بزجاجات فارغة من أعلى كوبري أحمد عرابي.
مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر توقف سيارة ملاكي -بدون لوحات معدنية- أعلى الكوبري ونزول 3 شباب يرتدون كمامات ويحمل أحدهم كيسا بلاستسكيا بداخله زجاجات فارغة.
بعد لحظات، صعد أحد الثلاثة السور الحديدي الجانبي وبدأ في إلقاء الزجاجات على معرض سيارات معروف وانصرفوا بعدها.
فيديو قد يعجبك: