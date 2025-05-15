كارثة خط غاز أكتوبر تتصاعد.. عداد الموتى لا يتوقف وزيادة عدد المتهمين

كتب - محمد شعبان:

للأسبوع الثالث على التوالي يتصدر انفجار خط غاز أكتوبر المشهد، زيادة عدد الوفيات يوم تلو آخر تقابلها زيادة في عدد المتهمين المقبوض عليهم من قبل رجال الشرطة.

وفي وقت ارتفع عدد الوفيات إلى 8، عدد المتهمين ارتفع إلى 5 أمكن ضبط 4 بينهم 3 مهندسين وسائق لودر وأخير هارب تطارده مأمورية تابعة للإدارة العامة لمباحث الجيزة.

في 30 أبريل الماضي، خرجت وزارة البترول والثروة المعدنية ببيان بتلقيها عدة بلاغات عن اشتعال خط الغاز الطبيعي بضغط 7 بار، عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق "الواحات – غرب سوميد".

وجاء في البيان أن نتيجة الفحص توصلت إلى أن الحادث نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس للغاز الطبيعي مما تسبب في وقوع عدة إصابات ووفيات وخسائر بالممتلكات.

نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة أعلنت في وقت سابق نتائج المعاينة الفنية التي أجرتها لموقع حادث اشتعال خط الغاز بطريق الواحات بمنطقة غرب سوميد، مؤكدة أن السبب الرئيسي في الحادث يعود إلى مقاول قام بكسر الخط أثناء أعمال الحفر وردمه دون إخطار الجهات المختصة، مما تسبب في تسرب كميات كبيرة من الغاز.

وكشفت المعاينة وشهادات شهود العيان، أن رائحة الغاز ظلت منتشرة في الموقع دون أي تحرك من المسؤولين، ما أدى إلى اشتعال النيران في اليوم التالي بفعل تشبع الهواء بالغاز، وارتفاع درجات الحرارة، وحركة المرور، مما أسفر عن خسائر بشرية فادحة بين ضحايا ومصابين.

وأكدت اللجنة غياب أي لافتات تحذيرية أو إشارات دالة على وجود خط غاز في موقع العمل، مشيرة إلى أن هذا الإهمال مثل تهديدًا جسيمًا لحياة المواطنين والممتلكات.