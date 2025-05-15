حبس طالب وفرد أمن بتهمة انتحال شخصية رمضان صبحي داخل معهد بأبو النمرس

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس طالب وفرد أمن بمعهد سياحي في منطقة أبو النمرس لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية محاولة الطالب أداء امتحان بدلاً من لاعب نادي بيراميدز، رمضان صبحي.

وتبين من التحريات الأولية أن الطالب تم ضبطه أثناء محاولته دخول لجنة الامتحان، بعد أن ادعى أنه اللاعب رمضان صبحي، وتم اكتشاف الواقعة أثناء مراجعة بطاقة الهوية. وأفادت التحقيقات أن فرد أمن خاص بالمعهد يشتبه في تسهيله دخول الطالب، وجارٍ حالياً التحقيق معه لمعرفة مدى تورطه.

وقد تم استدعاء وكيل المعهد لسماع أقواله، بالإضافة إلى مباشرة النيابة التحقيق مع الطالب المتهم في الواقعة، في حين تواصل أجهزة الأمن تحرياتها لكشف أي أطراف أخرى قد تكون متورطة.

من جانبه، نفى المحامي أشرف عبد العزيز، الموكل عن اللاعب رمضان صبحي، أي علاقة موكله بالواقعة، مؤكدًا عبر بيان رسمي نُشر على صفحته بموقع "فيسبوك" أن اللاعب لا يعرف الشخص المتهم، ولم يتلقَ أي استدعاء من الجهات المختصة.