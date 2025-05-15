"خدرته وخنقته بالحزام".. الإعدام لربة منزل والمؤبد لعشيقها بتهمة قتل زوجها

كتب- أحمد عادل:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، ربة منزل بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لعشيقها، لإدانتهما بقتل زوج الأولى عمدًا في منطقة التجمع الأول.

صدر القرار برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين حسن مصطفى وعلاء حسن، وأمانة سر محمد عوض.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 17319 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 2634 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمة الأولى أقدمت على قتل زوجها المجني عليه "علي بكري" عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيتت النية وعقدت العزم على التخلص منه.

وأضاف أمر الإحالة، أعدّت كبسولات دوائية تحتوي على عقار "الكلوزابين" وقدّمتها له ليضعف مقاومته، ثم قامت بلف شريط قماشي "حزام" حول عنقه وشدّه بقوة حتى فارق الحياة، ما تسبب في إصابته الظاهرة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة، حيث اتفق معها وساعدها بإمدادها بالعقار الذي تم استخدامه في الجريمة، على النحو الثابت بالتحقيقات.