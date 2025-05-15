ياسمين تطلب الخلع: "جوزي لما يمرض يبعتني أنا للدكتور بداله"

كتبت- نور العمروسي:

أقامت سيدة تُدعى "ياسمين.ع" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجها "محمود.م" بعد زواج دام 28 عامًا، مبررة طلبها بتصرفات زوجها الغريبة، قائلة: "كل ما يمرض يبعتني أنا للدكتور بداله".

وقالت ياسمين، البالغة من العمر 58 عامًا، وتعمل موجهة بالتربية والتعليم، إنها تزوجت من زوجها البالغ من العمر 62 عامًا (محال للمعاش)، ورُزقا بابنتين، وكبرتا وتزوجتا، لكن حياتها الزوجية بدأت تنقلب رأسًا على عقب بعد تقاعد زوجها.

وأضافت: "من وقت ما خرج على المعاش، بقيت أجهز له الإفطار قبل نزولي للشغل، لكنه بقى يصر كمان إني أطبخ الغداء بدري الصبح قبل ما أروح، بقيت أصحى الفجر أطبخ، ولما أرجع من الشغل ألاقيه أكل الغدا كله، ولما أعاتبه يقولي اعملي بيضة واتغدي".

وأوضحت الزوجة أنها أصبحت تتحمل كامل نفقات المنزل، بما في ذلك فواتير الكهرباء والمياه، لأن زوجها يرى أن المعاش لا يكفي، وفي الوقت نفسه يمنعها من تشغيل المكيف بحجة تقليل استهلاك الكهرباء، رغم إصابتها بمرض الضغط.

وأضافت: "بقي بيتصل بيا كل شوية وأنا في الشغل يسألني عن حاجات ملهاش لازمة، وبقى أناني وبخيل، بيرجع من القهوة بسندوتشات ليه لوحده، ولما أسأله بيقولي: دي من فلوسي".

أما أغرب ما كشفته الزوجة، فهو ما وصفته بـ"القشة التي قصمت ظهر البعير"، قائلة: "كل ما يعيى، يقولي روحي انتي للدكتور قولي له اللي عندي! بروح أنا للدكتور وأدفع ثمن الكشف وأشتري له العلاج، ولما أطلب منه الفلوس، يقولي: هو أنا اللي رحت ولا انتي؟".

وأردفت: "آخر مرة الطبيب طلب أشعة رنين، دفعت 5 آلاف جنيه من جيبي، وبعدها لقيت معاه فلوس مخبيها في جيب بيجامة قديمة ساعتها قررت أسيب له البيت وألجأ للمحكمة".

واختتمت الزوجة حديثها، مؤكدة أنها أقامت دعوى خلع حملت رقم 1409 لسنة 2024، وما تزال الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.