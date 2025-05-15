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الداخلية تضبط 360 قضية مخدرات و260 سلاحًا وتنفذ 86 ألف حكم

04:50 م الخميس 15 مايو 2025

حملة أمنية - أرشيفية

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كتب -علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة في مختلف محافظات الجمهورية، استهدفت ضبط العناصر الإجرامية ومروجي المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية، وذلك في إطار مواصلة الجهود لمكافحة الجريمة وتحقيق السيطرة الأمنية الشاملة.

وأسفرت الحملات، التي جرت خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط 360 قضية مخدرات، و260 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى تنفيذ 86 ألف حكم قضائي متنوع.

وجاءت أبرز المضبوطات كما يلي:
ضبط كمية من مخدر الحشيش بلغت نحو 222 كجم، وكمية من الاستروكس زادت عن 126 كجم، وكمية من البانجو تجاوزت 38 كجم، إلى جانب أكثر من 22 كجم من مخدر البودر، ونحو 20 كجم من مخدر الهيروين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حملات أمنية وزارة الداخلية ضبط العناصر الإجرامية
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