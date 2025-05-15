ضبط 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية خلال 24 ساعة

كتب -علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ بمختلف أنحاء الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم التهريب والحد من المخالفات بأنواعها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق نتائج بارزة في عدد من المجالات، جاءت على النحو التالي:

ضبط 4 قضايا في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

ضبط قضية واحدة تتعلق بتهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة.

ضبط 2663 مخالفة مرورية متنوعة بمختلف الطرق والمنافذ.

ضبط 47 قضية في إطار جهود الأمن العام.

تنفيذ 254 حكمًا قضائيًا متنوعًا بحق مطلوبين.

ضبط 6 قضايا في مجالي مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية المكثفة على جميع المنافذ لتحقيق السيطرة الكاملة.