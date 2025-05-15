بعد اتهام عجوز بهتك عرض حفيده.. متى تُشدد عقوبة التعدي الجنسي على الأطفال؟

كتب- أحمد عادل:

برزت في الآونة الأخيرة عدة وقائع تتعلق بهتك عرض الأطفال؛ بعد أن سلط مسلسل "لام شمسية" الضوء على هذا النوع من الجرائم المسكوت عنها خشية الفضيحة.

يأتي هذا النوع من جرائم التعدي على الأطفال كأحد القضايا الشائكة التي يواجهها المجتمع مؤخرًا خاصًة إذا كان المتهم ممن لهم سلطة تربوية على الضحايا.

وعقب واقعة التعدي على الطفل "ياسين" التي أثارت الرأي العام مخؤرًا، برزت واقعة أخرى مشابهة في محافظة القليوبية، حيث اتهمت سيدة جد طفلها بهتك عرضه والتعدي عليه جنسيًا.

وكشفت الأم عن تفاصيل الواقعة أمام الأجهزة الأمنية، وقالت إنها لاحظت ظهور علامات غريبة على جسد طفلها -8 سنوات-، وبسؤاله أكد أن جده تعدى عليه جنسيًا أثناء زيارته له، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل تبين إصابته بتهتك بالغشاء الخارجي بفتحة الشرج، وذلك إثر التعدي عليه عدة مرات.

وبشأن عقوبة التعدي الجنسي وهتك عرض الأطفال، قال المحامي عبد الرازق مصطفى إن العقوبة المتوقعة في تلك الوقائع تُحدد وفقًا لما تراه المحكمة من أدلة وما يطمئن إليه القاضي، حيث تتراوح العقوبة وفقًا لقانون العقوبات المصري بين 7 إلى 15 عامًا من السجن.

وأضاف عبد الرازق، لـ "مصراوي"، أن العقوبة تُشدد إذا كان الجاني ممن لهم سلطة على الطفل، مثل الأب أو المدرس أو أي شخص يقع على عاتقه مسؤولية رعاية الطفل، نظرًا لاستغلاله الثقة الممنوحة له، وتصل للسجن المؤبد.

من جانبها قالت المحامية سماح فوزي لـ"مصراوي"، إن عقوبة هتك عرض الأطفال تختلف بحسب كل حالة، فبعضها قد لا يتجاوز 7 سنوات، في حين قد ترى المحكمة أن الواقعة ينطبق عليها الظرف المشدد وهنا يحصل المتهم على أقصى عقوبة.

لفتت إلى بعض الإجراءات الواجب اتباعها حال تعرض أي طفل لمثل هذا النوع من الاعتداءات الجسدية أو التحرش، ومنها الاتصال على خط نجدة الطفل والتوجه إلى أقرب قسم شرطة وإثبات الحالة.

أشارت إلى ضرورة التحفظ على ملابس الطفل المعتدى عليه وعدم غسلها، وتسليمها إلي جهات التحقيق لفحصها فقد تكون دليل على الاعتداء.

الفرق بين التحرش وهتك العرض

ويعد التحرش جريمة تُرتكب من قبل بالغ ضد بالغ، سواء بالقول أو بالملامسة، قد تتحول إلى جريمة "هتك عرض" في حالات الاعتداء على المناطق الحساسة أو الاغتصاب.

أما في حالة الأطفال بمجرد ملامسة جسده أو مناطقه الحساسة يُعد جريمة هتك عرض وفقًا للقانون، لأن جسد الطفل يتمتع بحُرمة مشددة، كونه غير قادر على حماية نفسه أو إدراك الاعتداء الواقع عليه.