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سيدة تغافل مواطنًا وتسرق أمواله في قصر النيل

01:15 م الخميس 15 مايو 2025

ضبط سيدة

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كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية ومرتكبي جرائم السرقات، حيث تمكنت من ضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" لاتهامها بسرقة مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية من داخل مسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وكشفت التحريات أن المتهمة نفذت الجريمة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات التي أخفتها داخل مسكنها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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ضبط سيدة سرقة مواطن جرائم السرقات
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